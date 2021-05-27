Банк России может продолжить ужесточение регулирования выдачи ипотеки в случае сохранения высокого роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного ЦБ РФ.

"Для ограничения рисков банков, связанных с ослаблением стандартов кредитования и ускоренным ростом цен на жилую недвижимость, ЦБ принял решение с 1 августа повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким значением долговой нагрузки", - отмечается в документе.

Повышение надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года, по данным регулятора, было принято для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом. В I квартале 2021 года, по данным ЦБ, на кредиты заемщикам с высоким уровнем ПДН (более 80%) пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов. При этом рост цен на жилую недвижимость значительно ускорился с середины 2020 года и существенно опережает увеличение доходов населения, на фоне этого возросла значимость величины первоначального взноса по ипотечным кредитам, который отражает степень обеспеченности кредита и является одним из ключевых факторов риска в ипотечном кредитовании.

Доступность жилья

По данным ЦБ, потенциал дальнейшего роста доступности жилья для населения РФ за счет увеличения финансового рычага (соотношение между заемным и собственным капиталом) во многом исчерпан.

"Потенциал дальнейшего роста доступности жилья для населения за счет увеличения финансового рычага во многом исчерпан. Даже при увеличении среднего срока по новым кредитам до 240 месяцев и снижении ставки до 7% его значение не превысит 130 тыс. рублей и будет нивелировано уже при 6%-ном росте цен на жилую недвижимость, что при сохранении роста цен на уровне 2020 года произойдет в течение двух кварталов. Дальнейшее увеличение спроса на жилье и повышение доступности жилья без угроз для финансовой стабильности возможно только при росте доходов населения темпами, опережающими рост цен на недвижимость", - указывает ЦБ.

По данным регулятора, программы льготного ипотечного кредитования позволили оказать поддержку рынку жилой недвижимости в начале пандемии. Однако по мере восстановления экономической активности расширение спроса в отсутствие роста предложения жилья стало одним из основных факторов ускорения цен в 2020 году как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

В ЦБ отмечают, что в отдельных регионах с недостаточным объемом жилищного строительства рост цен превысил 20% даже в условиях снижения реальных доходов населения. Кроме того, на первичном рынке ипотеки существенно выросла доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% (с 33% в первом квартале 2020 года до 45% в первом квартале 2021 года), кредитный риск по которым выше. По мнению Банка России, по косвенным признакам растет количество случаев покупки квартир в ипотеку в инвестиционных целях.

"Дальнейшее масштабное стимулирование ипотечного кредитования, не подкрепленное соответствующим ростом жилищного строительства и доходов населения, создает риски формирования ценовых "пузырей" и роста долговой нагрузки населения", - отмечается в документе.

"Вклад" льготной ипотеки в рост цен на жилье около 5%. Об этом сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин

ФАС провела проверку по факту роста цен на жилье и представила в правительство доклад о его причинах.

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"Считаем, что он правильный", - подчеркнул вице-премьер.

На цены повлияли несколько факторов, отметил Хуснуллин. Самый существенный - пандемия, из-за которой приостановилось строительство, срывались поставки стройматериалов, снизилась производительность труда из-за болезней персонала. Еще один фактор - рост цен на стройматериалы, в частности, на металл.

Безусловно, повлияла ипотека, сказал Хуснуллин. Но в то же время она дала средства на развитие отрасли.

Бороться с ростом цен на квартиры можно, во-первых, увеличением предложения жилья, во-вторых, упрощением процедуры согласований в строительстве, что может ускорить строительство и снизить его себестоимость, считает Хуснуллин.

По данным Росстата, за прошлый год квартиры в новостройках подорожали на 12%, на вторичном рынке - на 9,5%.

Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время в качестве антикризисной меры, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

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"Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", - отметил Кудрин изданию.

Однако впоследствии данная мера должна быть применима только для отдельных категорий граждан, добавил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

При этом отмечается, что качество таких кредитов не показывает каких-либо признаков ухудшения — доля проблемных займов на сегодня составляет 3,4%.

Как говорится в докладе Всемирного банка о российской экономике, доступность жилой недвижимости может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между снижающимися доходами населения и растущими ценами на недвижимость. В итоге долговая нагрузка заёмщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится. Это, в свою очередь, может повысить кредитные риски в банковской системе, если кредиторы начнут лояльнее подходить к оценке платёжеспособности клиентов для поддержания или стимулирования роста кредитования.

Каждый 10-й россиянин планирует взять кредит на покупку недвижимости в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, положительно на вопрос об оформлении ипотеки в текущем году ответили 10% граждан, 63% респондентов заявили, что новые кредиты пока в их планы не входят. Как уточняется, опрошенные собираются занять деньги у банков на ремонт или приобретение автомобиля, отпуск, лечение, образование, запуск своего бизнеса, свадьбу, покупку бытовой техники, электроники, одежды и ювелирных украшений.

Опрос также показал, что 52% жителей страны с начала этого года ещё не брали новых кредитов. 9% участников исследования рассказали, что оформляли займы на ремонт, аналогичное количество — на приобретение бытовой техники и электроники. Отмечается, что граждане также пользовались услугой рефинансирования предыдущих кредитов.

Всего в опросе приняли участие свыше пяти тысяч человек из разных регионов России.

Спрос на ипотеку в России будет падать, в том числе из-за решения Банка России ужесточить условия выдачи таких кредитов с низким первоначальным взносом, что, впрочем, не приведёт к значительному снижению цен на жильё, заявили РИА Новости опрошенные агентством эксперты.

Банк России с 1 августа решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом, то есть если он меньше 20% от стоимости жилья. Повышение надбавки к коэффициенту риска влияет на объем резервируемого банками капитала под такие кредиты, что сказывается на росте процентной ставки по ним для поддержания уровня рентабельности, пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

"Логично предположить, что рост процентной ставки отразится в снижении спроса со стороны потенциальных заемщиков и объемов выдач кредитов с низким первоначальным взносом", — говорит эксперт.

С коллегой согласен и управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

"Вместе с тем снижение выдач в данном сегменте вряд ли окажет существенное влияние на весь рынок: все-таки основной объем таких кредитов приходится на программу льготной ипотеки, по которой первоначальным взнос начинается от 15%", — также заметил Доронкин.

По его словам, скорее спад числа выдач во втором полугодии будет обусловлен окончанием программы этой льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5%, вследствие чего вырастет стоимость ипотеки для всех.

Ставки по ипотеке с высокой вероятностью будут расти как за счет инициативы ЦБ, так и ряда других факторов, в том числе ожидаемого свертывания госпрограмм субсидирования ипотеки после 1 июля, тенденции к повышению ключевой ставки Центробанком и ставок по банковским вкладам, перечисляет младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.