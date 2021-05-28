Тина Канделаки увеличила свой доход на 100 миллионов

Канделаки пояснила, что ее доходы состоят из нескольких источников: зарплаты на «Матч ТВ», дивидендов от участия в бизнесе, рекламных контрактов в социальных сетях и ценных бумагах. «Существенная разница в доходах между 2019 и 2020 годов обусловлена получением высокого дохода от операций с ценными бумагами», — цитирует предпринимательницу Forbes.

В собственности у телеведущей, согласно декларации, появилось строение площадью 72,2 кв м. Также ей принадлежат квартира площадью 312,8 кв м, два машиноместа и мотоцикл Ducati Monster 797. При этом доходы мужа Канделаки намного ниже. Согласно декларации, его заработок за год вырос примерно на 2 млн рублей — с 35,12 млн до 37,2 млн рублей.