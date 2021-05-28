«Урвать хоть какой-то кусок»: в Сочи скупают неликвидное жилье

Борьба властей с незаконными постройками, закрытые границы и большой спрос привели к рекордному росту цен на недвижимость в Сочи. Квартиры дорожают буквально каждый день, а риэлторы говорят о том, что покупатели готовы брать даже неликвидное жилье. Что происходит в городе - курорте, разбиралось издание 93.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

«Рамблер» писал, что, по данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. При этом в Nedvex, отмечают, что текущий объем предложения на рынке составляет всего 200 000 квадратных метров. Если спрос сохранится на уровне показателей апреля, то этого запаса жилья хватит на три с половиной месяца.

В рейтинге консалтинговой группы SRG Сочи занял первое место по росту цен на вторичное жилье среди крупных российских городов в мае. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи поднялась за месяц на 9,76%.

Сочинский риелтор Степан Лашков отметил, что покупатели в погоне за более-менее дешевым жильем у моря готовы скупать даже жилые гаражи. При этом город из-за самостроев наводнен некачественным жильем, в некоторых домах нет даже канализации.

«За год стоимость квадратного метра выросла на 100 процентов и выше. 100 тысяч рублей за квадратный метр — раньше от такой цены люди шарахались. Спустя год квадратный метр стоит 300 тысяч рублей. За 200 тысяч рублей забирают все — это считается дешево. Сейчас предложений мало, а спрос как был, так и есть», - отметил он.

В Сочи очень большая конкуренция среди продавцов недвижимости, а цены на торговых площадках типа «Авито» совершенно не отражают реальную ситуацию на рынке, отметил риелтор Николай Юхин.

«Там либо фейки, либо уже отработанные с собственниками агентства, которые забирают под себя на договоры и уже в дальнейшем продают. Конкуренция очень большая, агентов, брокеров очень много, которые хотят урвать хоть какой-то кусок, многие даже приезжают специально, чтобы что-то одно продать, урвать и уехать», - отметил он.

Риэлторы прогнозируют, что на фоне введения моратория на строительство жилья и борьбы с самостроями, стоимость недвижимости в Сочи будет только расти. Особенно это коснется домов, построенных в соответствии с 214-ФЗ.

В свою очередь покупатели жилья в Сочи пожаловались изданию на обман продавцов и невозможность жить в незаконно построенных домах. Так, жительница Челябинска Ирина Князева так и не смогла приобрести квартиру в Сочи.

«Это были две небольшие студии за 5 миллионов рублей каждая, одна с ремонтом, другая без. Район хороший, статус квартиры, меня все устроило. Я сказала агенту, что прилечу через 10 дней. Через 2 дня он мне звонит и говорит, что цены растут каждый день, срочно приезжайте. Я прилетела через день, а квартиры оказались уже проданы. Агент как ни в чем не бывало предложил мне однокомнатную квартиру за 10 миллионов рублей», - отметила она.

По словам Елены Антоновой из Иркутска, более 7 лет назад они с мужем решили приобрести жилье в Сочи, выбрали застройщика по интернету и купили квартиру. Однако оказалось, что дом построен на дачном участке, зимой там постоянно отключался свет, не было совершенно никакой инфраструктуры. В итоге супруги продали проблемную недвижимость.

«За эти деньги мы купили хорошую квартиру на родине и теперь с ужасом вспоминаем Лысую Гору в Сочи, гетто для таких лохов, как мы», - заявила она.