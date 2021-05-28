По ее словам, схема не получила широкого распространения, но ЦБ следит за ситуацией. В чем смысл этой схемы, она не пояснила.

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"Мы не фиксировали случаев, чтобы наши заемщики пользовались такой схемой, - отметили в Промсвязьбанке. - Очевидно, что если заемщик оформляет в один день несколько ипотечных кредитов, то у банков возрастает риск неправильно оценить долговую нагрузку клиента. Но ипотека - это залоговый кредит, и перед принятием решения о выдаче такого займа банки проводят проверку предмета залога, что существенно сокращает число недобросовестных заемщиков". Другие крупные банки не ответили на запросы "РГ".

Ксения Юдаева также отметила, что заемщики продолжают использовать потребительские кредиты для первого взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев нет.

Доля россиян, для которых ипотека стала первым в жизни кредитом, за год увеличилась более чем вдвое и превысила 6%. Как правило, дебютными для россиян становятся POS-кредиты и микрозаймы.

Данные о первых займах россиян содержатся в исследовании IDF Eurasia, сообщил «Коммерсантъ». По итогам первого квартала 2021 года доля заёмщиков, которые в качестве первого кредита оформили ипотеку, составила 6,4%. За год показатель увеличился почти в 2,4 раза. За аналогичный период 2020 года он составлял 2,7%.

По мнению гендиректора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова, рост доли ипотеки в первых кредитах в том числе связан с падением ставок за 2020 год. Доступность жилищных займов увеличили льготные программы.

Наиболее популярными первыми займами являются POS-кредиты (на конкретный товар в торговой точке, 33,2%) и микрозаймы (23,7%). За год показатели увеличились на 4,8 и 8,2 п. п. соответственно. Более трети (37%) респондентов, которые назвали микрозайм своим первым кредитом, объяснили обращение в МФО нуждой. Каждый пятый (20%) отправился за микрозаймом из-за отказов банка.

POS-кредиты отличаются целевым использованием и небольшой средней суммой, что снижает риски, отметил аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский . Он добавил, что большинство таких кредитов представляют собой беспроцентные рассрочки. Дужинский назвал их отличным способом открыть свою кредитную историю.

В то же время снизились доли тех, кто впервые обращался за кредитом в виде наличных или кредитных карт. По итогам I квартала 2021 года показатели составили 17,6% (–2,7 п. п.) и 12,3% (–3,9 п. п.) соответственно. Куда существеннее сократилась доля россиян, которые в качестве первого займа оформили автокредит. Показатель упал более чем вдвое — с 16,9% до 6,8% за год. Аналитики назвали причиной рост цен на автомобили и увеличение средней суммы автокредита.

В марте 2021 года средний размер стоимости ипотечного кредита в России достиг исторического максимума и составил 3,14 млн рублей. В то же время россияне стали массово отказываться от уже одобренной банком ипотеки в надежде повторно оформить кредит на более выгодных условиях.

Долговая нагрузка граждан на 1 апреля достигла 11,9%, сообщает Банк России в очередном выпуске "Обзора финансовой стабильности".

Этот показатель (отношение платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения) отражает быстрый рост кредитования, который, однако, не сопровождается сопоставимым ростом доходов. Шестью месяцами ранее долговая нагрузка граждан находилась на уровне 11,1%, а минимум отмечался по итогам первого квартала 2016 года (8,2%).

Основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесло потребкредитование: в первом квартале оно выросло на 15% к тому же периоду предыдущего года. Ипотека растет еще более быстрыми темпами (на 1 апреля - 23% к тому же периоду 2021 года), но это компенсируется снизившимися ставками (в среднем до 7,3%), отмечает Банк России.

Для сдерживания долговой нагрузки Банк России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по новым потребительским кредитам с 1 июля и по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья с 1 августа. Это означает, что банкам станет менее выгодным кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России может повысить надбавки и по ипотеке с более высоким первым взносом.

Общий объём выданных российскими банками кредитов в апреле достиг 1,3 трлн рублей, что стало историческим максимумом, побив все рекорды, сообщает консалтинговая компания Frank RG.

Кредиты наличными — 47,3%, ипотечные — 43,3%. Автокредиты и кредиты в розничной торговле — 7,5% и 1,9% соответственно.

Автокредитование второй месяц подряд достигает исторического максимума — 97,4 млрд рублей (прирост к апрелю 2020 года достиг 566%), и кредиты наличными — 613,8 млрд руб. На ипотеку в апреле банки выдали 561,9 млрд рублей.

Валовый объём выданных за четыре месяца кредитов увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,2 трлн руб.

В апреле 2021-го банки выдали россиянам 175 тысяч ипотечных кредитов — на 3 процента больше, чем в марте, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), предоставленных «Ленте.ру».

Рост объемов выдачи жилищных кредитов аналитики объясняют скорым завершением программы льготной ипотеки: граждане испугались увеличения процентных ставок и потому кинулись брать кредиты.

«Сейчас заемщики пытаются как можно скорее приобрести недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам, а в случае покупки новостройки в большинстве регионов им необходимо успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки», — отмечают эксперты.

По данным ОКБ, в годовом выражении выдачи ипотеки по итогам апреля 2021-го выросли на 89 процентов. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных жилищных займов, наибольший всплеск спроса на ипотеку по сравнению с мартом показали Московская область (плюс 7 процентов), Ленинградская область (8 процентов), Югра и Воронежская область (по 9 процентов), Краснодарский край (10 процентов). Меньше ипотеки стали брать в Чувашии, Приморском и Алтайском краях, Татарстане и Оренбургской области.

Ранее российских ипотечников сравнили с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис. Как отметили эксперты, российские заемщики не всегда адекватно оценивают свои возможности, но все же «ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

За год к маю 2021-го интерес россиян к покупке вторичного жилья увеличился почти в два раза — на 86 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН. Чаще всего готовые квартиры выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По наблюдениям специалистов, большинству покупателей «вторички» наиболее интересны двухкомнатные квартиры — на них приходится 37 процентов соответствующих запросов. Желаемый бюджет сделки — до 10 миллионов рублей, уточнил основатель сервиса по подбору недвижимости Realiste Алексей Гальцев.

«Однокомнатные тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду», — добавил он.

Рост популярности вторичной недвижимости эксперты объясняют резким подорожанием квартир в новостройках: его спровоцировал запуск программы льготной ипотеки. В сложившихся условиях многие бросились покупать готовое, а не строящееся жилье. По информации Российской гильдии риелторов, с конца лета 2020-го цены на новостройки в регионах выросли до 30 процентов. В свою очередь, вторичные квартиры подорожали только на 10-15 процентов.

Кроме того, опрошенные RT специалисты отметили, что интерес к «вторичке» подогрела растущая доступность жилищных кредитов. Также его увеличение объясняется широким предложением на рынке: покупатели могут подобрать уже готовое жилье в любом округе города и не ждать, пока квартира в новостройке будет сдана. Несмотря на все вышеперечисленное, резкого подорожания вторичного жилья в 2021 году аналитики не ожидают.