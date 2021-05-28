Крым попал в топ регионов с самыми дорогими новостройками

Севастополь занял шестую позицию в рейтинге регионов России с самыми высокими ценами за квадратный метр строящегося жилья, Крым – одиннадцатую. Об этом со ссылкой на обзор Единого реестра застройщиков пишет
РИА Новости.
В обзоре отмечается, что в среднем стоимость «квадрата» в севастопольских новостройках составляет около 90,6 тыс. рублей, в крымских - 79,5 рублей.
При этом рейтинг возглавили: Москва, где квадратный метр жилья в новостройке обойдется покупателям в среднем в 217,7 тыс. рублей, Санкт-Петербург (136,2 тыс.руб) и Московская область (99,66 тыс.руб).
В первую десятку попали также Сахалинская область, Якутия, Ленинградская область, Татарстан и Приморский край.
«Рамблер» писал, что, по данным консалтинговой группы SRG, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Севастополя в мае поднялась на 9,19%. Москва заняла в рейтинге 38-е место, а меньше всего стоимость квадратного метра жилья за месяц подорожала в Хабаровске. Там рост составил всего 0,33%.