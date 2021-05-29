В Ставропольском крае на нацпроект "Культура" в 2021 году направят более 284 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Культура" в Ставропольском крае составит в 2021 году более 284 млн рублей, средства будут направлены в том числе на ремонт 12 сельских домов культуры. Об этом на совещании в Грозном сообщила министр культуры субъекта Татьяна Лихачева

Фото: пресс-служба Минкульта пресс-служба Минкульта

"В 2021 году у нас предусмотрено более 284 млн рублей, из них 264 млн рублей - федеральные средства. Мы планируем отремонтировать 12 муниципальных домов культуры, 14 детских школ искусств, открыть две модельные библиотеки и два виртуальных зала. Один виртуальный зал планируется открыть 4 сентября в Железноводске, это будет востребовано в курортном городе", - отметила Лихачева.

По ее словам, число волонтеров культуры в крае увеличилось до 2 480 человек, что позволило перевыполнить план до 2024 года. "Они задействованы во всех сферах деятельности, участвуют в краевых и международных мероприятиях, приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения. Также у нас 999 человек стоит в этом году на повышении квалификации в рамках нацпроекта", - добавила она.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в пятницу прибыла в Чечню с рабочей поездкой, в рамках которой встретилась с главой региона Рамзаном Кадыровым , осмотрела ряд объектов, реализуемых по нацпроекту, а также в субботу провела совещание с министрами культуры субъектов СКФО.