Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

В России предложили выдавать средства налогового вычета (сумма до 260 тыс. рублей) при оформлении ипотеки на покупку квартиры. Такое предложение вице-премьеру России Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть "Этажи".

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В поддержку данной инициативы также выступили в строительной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ. Авторы инициативы предлагают выдавать такой налоговый вычет банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств осуществлять на основании налоговой базы, которая сформировалась в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита.

Они отмечают, что такая мера повысит доступность жилья. В настоящее время, согласно ст. 220 Налогового кодекса России, имущественный вычет при приобретении жилья вправе получить любой гражданин с учетом лимита в 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от указанной суммы, то есть до 260 тыс. рублей. Право на получение этих средств можно воспользоваться раз в жизни. На данный момент получение налогового вычета доступно только после регистрации права собственности. При этом доходы влияют на ежегодную сумму выплат.

Например, если человек получает зарплату в размере 50 тыс. рублей в месяц (до вычета 13%), сумма выплаченных налогов за три года составит 234 тыс. рублей. Эти средства покупатель жилья сможет получить на первоначальный взнос.

"Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня", — сказал директор сети Ильдар Хусаинов.