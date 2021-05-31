Дачную амнистию могут расширить

Дачная амнистия, которая действует с 1 сентября 2006 года, дает людям возможность зарегистрировать ранее построенные садовые и индивидуальные дома в упрощённом порядке. Депутаты предложили внести в Закон «О государственной регистрации недвижимости» поправки, по которым ограничения использования объектов недвижимости в пределах зон с особыми условиями использования территории не будут препятствием для упрощённой регистрации в рамках дачной амнистии.