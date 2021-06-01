Девелоперы переделывают офисы в жилые помещения

В начале пандемии часть планируемых сделок с офисными помещениями была отложена на неопределенный срок, рассказывают в R&B Consulting. С начала нынешнего года спрос начал расти, клиенты возобновили поиск новых офисов. Однако предшествовавшее напряжение с пандемией привело к тому, что девелоперы, опасаясь, что офисы окажутся не востребованы, конвертировали проекты коммерческой недвижимости в жилые объекты. К примеру, в одном из строящихся комплексов у Ленинградского шоссе в Москве был заложен определенный объем и жилья, и офисов. Когда на рынке начались потрясения, девелопер сократил долю офисов с 90 тысяч до 10 тысяч кв.м, а остальные помещения конвертировал в жилье.

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"Разумеется, нельзя радикально изменить специфику объекта, который уже согласован на земле с определенным видом разрешенного использования, нельзя просто взять и построить вместо бизнес-центра жилой комплекс. Но в данном случае была возможность поменять технико-экономические показатели, и девелопер ею воспользовался", - поясняет партнер консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости R&B Consulting Виктория Задорина.

На Нижней Масловке в Москве предполагалось построить офисное здание на 30 тысяч кв.м. Однако в процессе проектирования и по результатам тестирования спроса со стороны офисных пользователей девелопер принял решение конвертировать бизнес-центр в апартаменты. Подтверждает тренд застройка в районе Павелецкой, отмечает эксперт. Это очень интересное место для качественных офисных проектов, но сейчас девелоперы стараются строить здесь жилье, в связи с более высокой доходностью. Делает теперь упор на жилье один из крупнейших игроков рынка - "Капитал Групп".

По вводу новых офисов столичный рынок пока не сдает позиции. По данным аналитиков R&B Consulting, только за первый квартал нынешнего года в Москве появилось 309 тысяч кв.м новых офисных площадей, это 80% от показателей всего 2019 года. Впрочем, как отмечает директор департамента офисной недвижимости Colliers Наталья Боннели, это связано, в основном, с переносом сроков ввода в эксплуатацию с конца 2020 года на начало 2021-го.

В столице в этом году ожидается рекордный с 2015 года ввод офисных помещений - 529 тысяч кв.м, говорит член Совета директоров, глава департамента офисной недвижимости JLL Алексей Ефимов . В три раза по сравнению с 2019 годом вырос объем субаренды офисной недвижимости. И к середине года, и к концу года ожидается рост доли вакантных офисных площадей (к концу года - с нынешних 12,2% до 13,5-13,7%). Однако арендные ставки в развитых деловых районах держатся на докризисном уровне или даже растут, а в офисах на периферии города владельцы зданий предлагают скидки.

В то же время сохраняется дефицит на крупные офисные блоки от 10 000 кв. м. Поэтому компании сейчас рассматривают покупку и аренду помещений в строящихся зданиях. Если в 2019 году доля предварительных договоров в общем объеме сделок составляла 10%, то в 2020 достигла 20%.

Вопреки эмоциональным прогнозам про будущее офисов, которые звучали в середине 2020 года, спрос на такие помещения сохраняется, говорит управляющий директор сети сервисных офисов Space 1 Павел Федоров . Есть две новые тенденции: в сегмент flex (офисы с обслуживанием, полностью готовые к заезду арендатора), пришли крупные компании, которые ранее рассматривали для себя исключительно классический формат аренды. Второй тренд - арендаторы стремятся улучшить условия размещения, переезжая в более качественные проекты с лучшей транспортной доступностью, хотя нередко за счет оптимизации объема площадей.