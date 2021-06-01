Жилье в Москве за четыре года подорожало на треть

Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года выросла почти на треть, а в Санкт-Петербурге почти на 50%, проанализировала для РИА Новости консалтинговая группа SRG.

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"Если посмотреть данные по рынку недвижимости, то с мая 2017 года, в Москве цены выросли на 33,87%, в Санкт-Петербурге на 47,38%", — заявил партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов.

В Москве средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 257 108 рубля за квадратный метр. Четыре года назад квадратный метр стоил 192 056 рублей. За май по сравнению с апрелем он подорожал на 2,22%. За год — на 19,02%, а с начала этого года – на 7,45%, следует из данных SRG.

Если смотреть по размеру квартиры, то меньше в цене в столице выросли "однушки". Средний чек в мае на такие квартиры составил 9,3 миллиона рублей, прирост по сравнению с апрелем — 1,35%. Двухкомнатная квартира в среднем стоила 15 миллионов рублей, такое жилье за месяц подорожало на 2,25%.

Трехкомнатная квартира в Москве обойдётся в 23,4 миллиона рублей, цена выросла на 1,8%. Многокомнатные вторичные квартиры в среднем стоят 76,8 миллиона рублей, за май они подорожали почти на 3%.