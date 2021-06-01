Всю жизнь придется копить на квартиру в Туве, полжизни – в Карачаево-Черкесии и республике Алтай, следует из исследования АКРА.

Так, в числе лидеров по возможности накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке оказались Ненецкий автономный округ и Магаданская область, там на эти цели потребуется три года. Пять лет — в ХМАО- Югре, шесть лет – в Мурманской области. На Камчатке, Белгородской и Липецкой области на покупку "однушки" придется копить семь лет.

Эксперты также составили список аутсайдеров рэнкинга регионов по возможности накопить на жилье. Так, в Туве потребуется 67 лет делать сбережения. В Карачаево-Черкесии копить придется 38 лет, в Республике Алтай – 32 года, в Ингушетии – 27 лет, в Крыму – 26 лет, в Калмыкии – 24 года.

Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России, в совокупности с ростом цен на жилье ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру.

Так, в период с 2017 по 2019 год житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на квартиру за восемь лет. В 2020 году условный житель накопил был в процентах от стоимости квартиры лишь 10,8%, против 12,1% в 2019 году, а копить на жилье пришлось бы почти на год дольше, выяснило АКРА.

Для составления рэнкинга АКРА приняло ряд допущений: житель субъекта РФ получает среднедушевой денежный доход в регионе проживания, цены и доходы фиксируются на каждый момент оценки. Кроме того, агентство использовали допущение, что жители тех или иных субъектов потребляют только фиксированный набор товаров и услуг, рассчитываемый в стоимостном выражении для каждого субъекта РФ, а все неиспользованные средства от дохода идут на накопление суммы, необходимой для покупки квартиры.

В качестве объекта покупки АКРА рассматривало квартиру на вторичном рынке условной площадью 33 квадратных метра, поскольку она более доступна для граждан, чем жилье в новостройке (согласно данным ЕМИСС, с 2017 года средние цены на первичном рынке жилья стабильно превосходят цены на вторичном рынке). Агентство исходит из предположения, что рост цен на первичном рынке жилья со временем отражается на вторичном рынке.

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 триллионов рублей, что стало рекордным показателем. Об этом говорится в опубликованной статистике Центробанка

Всего за прошлый месяц граждане оформили более 191 тысячи кредитов на 551 миллиард рублей. За месяц задолженность выросла на 2,9 процента, а за год — более чем на четверть, 25,8 процента. При этом в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 триллиона рублей. С 2018 года задолженность по ипотека выросла почти в два раза.

Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту выросла с 7,23 процента до 7,3 процента. Средний срок, на который россияне берут ипотеку, составил вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяцев (19,8 лет).

Каждый десятый житель России рассчитывает взять кредит на покупку недвижимости до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие свыше 5 тыс. человек из всех регионов страны.

Отмечается, что 63% респондентов не планируют брать новых кредитов в этом году, в то время как 10% граждан намереваются взять кредит с целью приобретения недвижимости.

Также россияне хотят потратить полученные деньги на ремонт или покупку автомобиля, отпуск, лечение, образование, развитие собственного бизнеса и т.д.

По данным сервиса, 52% опрошенных с начала текущего года вообще не брали кредитов, 9% — занимали деньги у банков на ремонт, столько же — на покупку бытовой техники и электроники.

Эксперты консалтинговой группы SRG выяснили, в каких городах России самые дешёвые и самые дорогие однокомнатные квартиры.

Изучив цены на однушки в 100 крупных городах страны они установили, что самоё дешёвое жильё в переделах 1,5 млн руб. и даже дешевле можно купить в Шахтах, Таганроге, Бийске, Комсомольске-на-Амуре, Норильске, Кургане, Нижнем Тагиле, Волжске, Дзержинске, Орске, Прокопьевске, Балаково и Рыбинске.

В пределах 1,5 2 млн руб. в апреле стоили однокомнатные квартиры в Кемерово, Рязани, Стерлитамаке, Братске, Кирове, Нижнекамске, Челябинске, Тольятти, Пскове, Ульяновске, Астрахани, Нальчике, Грозном, Махачкале, Владикавказе, Энгельсе, Йошкар-Оле, Армавире, Ангарске, Иваново, Великом Новгороде, Саратове, Смоленске, Саранске, Вологде, Липецке, Оренбурге, Старом Осколе, Брянске, Череповце, Орле, Барнауле, Мурманске, Костроме, Омске, Тамбове, Волгограде, Чебоксарах, Томске и Ижевске.

2 2,5 млн руб. в среднем стоят однушки в Курске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пензе, Ставрополе, Ярославле, Абакане, Перми, Улан-Удэ, Калуге, Воронеже, Твери, Владимире, Краснодаре, Набережных Челнах, Архангельске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Чите.

Средняя стоимость за однокомнатную квартиру в 2,5 3 млн руб. в Белгороде, Нижневартовске, Уфе, Иркутске, Новосибирске, Туле, Северодвинске, Тюмени, Калининграде, Новороссийске и Нижнем Новгороде.

За однушку в Казани, Екатеринбурге и Хабаровске, в среднем надо заплатить 3 3,5 млн руб. В Сургуте, Севастополе и Владивостоке такая квартира будет стоить 3,5 4,5 млн руб. А в Подольске, Балашихе, Королеве, Южно-Сахалинске — 4,5 5 млн руб. Чтобы приобрести квартиру в Сочи, Санкт-Петербурге или Мытищах, придётся раскошелиться на 5 5,5 млн руб.

В Москве за месяц средний чек на однокомнатные квартиры вырос на 1,6% и составил в апреле 9,2 млн руб.

Семь из двадцати крупнейших банков России в мае 2021 года повысили ставки по ипотечным кредитам. Сильнее всего подорожала ипотека в банках « ФК Открытие » и «Санкт-Петербург». Однако другие игроки рынка не отстают и стараются подтянуть свои предложения к росту ключевой ставки Центробанка и уровню инфляции. Эксперты ждут нового витка поднятия ставок в июне.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование института развития «Дом.РФ». Первой стоимость ипотеки выросла у Альфа-банка : ещё 6 мая ставка поднялась на 0,3 процентных пункта, а с 31 мая на 0,2 п. п. повысились ставки на готовое и строящееся жильё — до 8,29%. С 7 мая показатель увеличился и у Сбербанка (на 0,4 п. п.). В Газпромбанке ставка на ипотеку в новостройках, готовые квартиры и индивидуальные дома выросла на 0,5 п. п.

Сильнее всего стоимость кредита на жильё возросла в банках «ФК Открытие» (на 0,2–1,5 п. п.) и «Санкт-Петербург» (на 0,71–1,5 п. п.). В «ФК Открытии» такую динамику объяснили «рыночными тенденциями». С учётом рисков дальнейшего повышения ключевой ставки и уровня инфляции, эксперты рынка приготовились к дальнейшему росту ставок в июне 2021 года.

Подорожание ипотеки также будет зависеть от решения по продлению программы льготной ипотеки и движения ставок по вкладам. В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) ранее заявили, что средняя ставка по ипотеке к концу 2021 года может вырасти до 9–9,5% годовых.

Чтобы избежать обмана при покупке ипотечной квартиры, следует перед сделкой выбирать аккредитованную банком компанию для оценки недвижимости. Об этом рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников . Его слова приводит РИА Новости.