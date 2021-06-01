Россияне потратили на жильё в Турции миллиарды рублей до запрета полётов

Россияне потратили на покупку жилья в Турции около 5 млрд рублей за первые четыре месяца 2021 года. В апреле Россия запретила полёты из-за ситуации с распространением коронавируса. Ранее аналитики сообщили, что самое дешёвое жильё на берегу Средиземного моря в Турции можно приобрести в Анталье. Речь шла как о первичном, так и о вторичном рынках. Портал Turk.Estate подсчитал, что российские граждане потратили на недвижимость в Турции 4,74 млрд рублей в период с января по апрель 2021 года. Они скупили 1340 квартир, домов и других объектов, сообщила «Лента.ру». При этом только в апреле россияне купили в Турции 402 объекта недвижимости на 1,42 млрд рублей. Всего в апреле в Турции продали 95 800 объектов недвижимости. По сравнению с мартом объём продаж упал на 14%, однако в годовом выражении показатель подскочил более чем вдвое — на 124%. Средняя стоимость квадратного метра достигла отметки в 3100 турецких лир (27 300 рублей), а цена жилого объекта составила 404 700 лир (3,5 млн рублей). В конце декабря 2020 года в Turk.Estate рассказывали , что за последние полгода россияне потратили на жильё в Турции около 4,6 млрд рублей. В среднем один объект обходился примерно в 3 млн рублей. В апреле 2021 года аналитики назвали Анталью турецким городом с самым дешёвым вторичным и первичным жильём на берегу Средиземного моря. 65-метровую вторичку можно было купить за 4,08 млн рублей, а 100-метровую квартиру в новостройке продавали за 4,03 млн рублей. Приостановка авиасообщения В апреле 2021 года Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца из-за ситуации с распространением коронавируса в этой стране. Туристам, которые купили путёвки на турецкие курорты на срок до 1 июня, рекомендовали поменять направление отдыха или даты. Закрытие Турции обернулось для россиян резким ростом цен на другие направления. Позже «Аэрофлот»
прекратил продажи билетов в Турцию до конца июня. 31 мая российский оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил , что приостановку регулярных и чартерных рейсов на популярные турецкие курорты продлили до 21 июня включительно. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .