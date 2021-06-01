5 млрд рублей потратили россияне на недвижимость в Турции

Только в апреле текущего года российские граждане купили 402 объекта недвижимости на территории Турции на общую сумму 1,42 млрд рублей.

Средняя стоимость квадратного метра турецкой недвижимости в апреле составила 3,1 тысячи турецких лир (27,3 тысячи рублей), в среднем жилье в Турции в апреле продавалось за 404,7 тысячи турецких лир (3,5 миллиона рублей).

Всего в апреле в Турции было реализовано 95,8 тысячи объектов жилой недвижимости. Продажи снизились на 14% по сравнению с мартом, но выросли на 124% по сравнению с апрелем 2020 года.