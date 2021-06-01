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Россияне потратили на дома в Турции 5 млрд рублей

Вероника Полынина
2 часа назад
В 2021 году россияне купили в Турции недвижимость на 5 млрд рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала Turk.Estate.
5 млрд рублей потратили россияне на недвижимость в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Только в апреле текущего года российские граждане купили 402 объекта недвижимости на территории Турции на общую сумму 1,42 млрд рублей.
С января по апрель россияне приобрели 1340 объектов недвижимости, потратив 4,74 млрд рублей.
Средняя стоимость квадратного метра турецкой недвижимости в апреле составила 3,1 тысячи турецких лир (27,3 тысячи рублей), в среднем жилье в Турции в апреле продавалось за 404,7 тысячи турецких лир (3,5 миллиона рублей).
Всего в апреле в Турции было реализовано 95,8 тысячи объектов жилой недвижимости. Продажи снизились на 14% по сравнению с мартом, но выросли на 124% по сравнению с апрелем 2020 года.
По данным Prian, в 2020 году Турция заняла второе место в списке популярных для покупки недвижимости стран у русскоязычных покупателей. На первом месте находится Болгария, на третьем — Испания. Чаще всего россияне покупают жилье в Стамбуле, Аланье и на всем Средиземноморском побережье.
Недвижимость,Lenta.ru,
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