В льготную ипотеку внесут изменения

Государственную программу льготной ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года с существенными изменениями, выяснил «Интерфакс»
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По данным источников агентства, в конце мая состоялось совещание у президента России Владимира Путина
, на котором обсуждался вопрос о продлении программы.
Один из собеседников рассказал, что наиболее вероятен сценарий, при котором льготную ипотеку продлят на год с повышением ставки на 0,5 процентных пункта. При этом кредитный лимит урежут до 3 млн рублей для всех регионов.
Другой источник сообщил о возможности расширения программы семейной ипотеки. Кредитный лимит по ней составляет 6%, право на участие в программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился 3-й или последующий ребенок.
По словам источника, обсуждается возможность расширить программу для семей с одним ребенком. Семьи, которые уже выплачивают ипотеку, смогут рефинансировать кредит в рамках данной программы.
Программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.