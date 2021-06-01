В льготную ипотеку внесут изменения

Государственную программу льготной ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года с существенными изменениями, выяснил «Интерфакс»

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По данным источников агентства, в конце мая состоялось совещание у президента России Владимира Путина , на котором обсуждался вопрос о продлении программы.

Один из собеседников рассказал, что наиболее вероятен сценарий, при котором льготную ипотеку продлят на год с повышением ставки на 0,5 процентных пункта. При этом кредитный лимит урежут до 3 млн рублей для всех регионов.

Другой источник сообщил о возможности расширения программы семейной ипотеки. Кредитный лимит по ней составляет 6%, право на участие в программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился 3-й или последующий ребенок.

По словам источника, обсуждается возможность расширить программу для семей с одним ребенком. Семьи, которые уже выплачивают ипотеку, смогут рефинансировать кредит в рамках данной программы.