Турция стала лидером по росту цен на жилье

Помимо Турции, в топ-3 рейтинга названы Новая Зеландия и Люксембург с показателями в 22,1 процента и 16,6 процента, соответственно. Ниже расположились Словакия (15,5 процента), США (13,2), Швеция (13), Австрия (12,3) и Нидерланды (11,3). Россия с показателем в 11,1 процента заняла девятую строчку. Топ-10 замкнула Норвегия (10,9 процента).