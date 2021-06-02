Турция стала лидером по росту цен на жилье

Помимо Турции, в топ-3 рейтинга названы Новая Зеландия и Люксембург с показателями в 22,1 процента и 16,6 процента, соответственно. Ниже расположились Словакия (15,5 процента), США (13,2), Швеция (13), Австрия (12,3) и Нидерланды (11,3). Россия с показателем в 11,1 процента заняла девятую строчку. Топ-10 замкнула Норвегия (10,9 процента).
Относительно невысокие показатели роста зафиксировали в Венгрии (1,8 процента), Чили (1,7), Италии (1,6), Индонезии (1,2) и на Кипре (0,8). Среди стран, где за указанный период стоимость жилья снизилась, оказались Малайзия (минус 0,9 процента), Марокко (минус 1,2), Индия (минус 1,6) и Испания (минус 1,8).