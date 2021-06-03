Он отметил, что эта сумма складывается из двух составляющих: стоимости подготовки техплана объекта капитального строительства (около пяти тысяч рублей) и подготовки кадастрового плана земельного участка (тоже около пяти тысяч рублей). Скуфинский добавил, что в некоторых регионах власти могут предоставить льготы ряду категорий населения при регистрации гаражей. Также они могут субсидировать затраты физлиц за счет региональных бюджетов.