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Петербургский международный экономический форум 2021

Нелегальные гаражи россиян хотят зарегистрировать за 10 тысяч рублей

Праймиещё 2
32 минуты назад
Стоимость регистрации гаражей в рамках запланированной в России гаражной амнистии составит не больше десяти тысяч рублей за объект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий главы Росреестра Олега Скуфинского в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что эта сумма складывается из двух составляющих: стоимости подготовки техплана объекта капитального строительства (около пяти тысяч рублей) и подготовки кадастрового плана земельного участка (тоже около пяти тысяч рублей). Скуфинский добавил, что в некоторых регионах власти могут предоставить льготы ряду категорий населения при регистрации гаражей. Также они могут субсидировать затраты физлиц за счет региональных бюджетов.
Гаражная амнистия — это в первую очередь социальный проект, а не экономический, подчеркнул глава Росреестра. По его словам, "исторически с советских времен накоплено около 3,5 миллиона незарегистрированных гаражей". Скуфинский также указал, что после легализации гаражи станут объектами налогообложения — владельцам придется платить налог на имущество физических лиц и земельный. Но, по мнению чиновника, "по таким объектам должно быть или освобождение от налогов, или максимально льготный, номинальный тариф".
Недвижимость,Личный счет,Видео,Росреестр,
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