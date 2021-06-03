Гаражная амнистия — это в первую очередь социальный проект, а не экономический, подчеркнул глава Росреестра
. По его словам, "исторически с советских времен накоплено около 3,5 миллиона незарегистрированных гаражей". Скуфинский также указал, что после легализации гаражи станут объектами налогообложения — владельцам придется платить налог на имущество физических лиц и земельный. Но, по мнению чиновника, "по таким объектам должно быть или освобождение от налогов, или максимально льготный, номинальный тариф".