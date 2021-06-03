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Петербургский международный экономический форум 2021

Новак: "Северный поток - 2" почти достроен

Газета.Ruиещё 3
4 часа назад
Вице-премьера Александр Новак во время выступления на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, к настоящему времени осталось достроить всего 100 км. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его американский коллега Джо Байден может остановить строительство "Северного потока – 2". По его словам, запуск этого трубопровода лишит украинское государство средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу.
Новак: "Северный поток - 2" почти достроен
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Недвижимость,Владимир Зеленский,Александр Новак,Джозеф Байден,
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