Новак: "Северный поток - 2" почти достроен

Вице-премьера Александр Новак
во время выступления на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, к настоящему времени осталось достроить всего 100 км. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что только его американский коллега Джо Байден
может остановить строительство "Северного потока – 2". По его словам, запуск этого трубопровода лишит украинское государство средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу.