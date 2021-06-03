Рост цен на жильё объяснили недостатком мигрантов

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на ситуацию оказали влияние такие факторы, как нехватка трудовых ресурсов и общая мировая тенденция к инфляции.

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В интервью телеканалу «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что по поручению Владимира Путины был очень внимательно проанализирован рост цен не только по стране, но и в разрезе каждого региона.