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Петербургский международный экономический форум 2021

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
2 часа назад
Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%.
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Путин отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.
Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Предельный размер кредита по льготной ипотеке, по его словам, для всех регионов составит 3 млн руб.
Недвижимость,Личный счет,ПМЭФ-2021,Владимир Путин,
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