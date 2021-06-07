Хозяев квартир предлагают штрафовать за шумных арендаторов

Фото: © Pexels.com © Pexels.com

Как наказать шумных соседей

Законопроект, внесённый в Думу группой депутатов, дополняет Жилищный кодекс статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах», согласно которой собственники должны следить, чтобы их квартиранты соблюдали правила проживания. Авторы инициативы отметили, что сейчас хозяин квартиры не отвечает за тех, кто в ней живёт. Предлагаемая же норма предполагает штрафы для владельца, если арендаторы шумят, нарушают правила пожарной и санитарной безопасности.

«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдаёт, — сказал «Парламентской газете» соавтор документа, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. - Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнёт с ним договор аренды и потребует освободить помещение». Депутат отметил, что сейчас людям сложно защитить свои права, когда соседние квартиры сдают, особенно посуточно или на неделю, и «каждую ночь там происходят гулянья, песни и пляски». Законопроект должен исправить ситуацию.

Согласно документу, нарушением тишины будут считать звуки, которые слышны за пределами квартиры, при этом за плач ребёнка, шаги, шум воды в трубах и иные звуки «обычной жизнедеятельности человека», а также за внеурочные спасательные и аварийно-восстановительные работы наказывать не будут. Кроме того, собственников могут обязать размещать в подъезде объявления о том, что в их квартире будут проводить ремонтные работы.

Кто ответит за потоп

В законопроекте также предлагают установить ответственность хозяина и квартиранта за нанесение ущерба имуществу соседей или общему имуществу дома. Кроме того, потерпевшие смогут обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба как к квартиранту, так и к собственнику.

Авторы инициативы отмечают, что такой подход существует во многих правовых системах и сочетается с общей концепцией права собственности в России, по которой собственнику принадлежит не только «благо» от владения и пользования недвижимостью, но и «бремя» её содержания.

Руководитель общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков поддерживает документ. «Хозяин жилья должен нести солидарную ответственность за все те действия, которые совершают арендаторы», — сказал он «Парламентской газете». Цветков также отметил, что в целом штрафы за нарушение тишины в жилых домах — копеечные и регулируются только региональным законодательством и это приводит к многочисленным нарушениям правил проживания в многоквартирных домах. «Это должно регулироваться на федеральном уровне, в КоАП РФ», — уверен эксперт.

Законопроект нужно доработать

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании 1 июня одобрил концепцию законопроекта, но высказал серьёзные замечания. «Документ нужно будет основательно переписывать. Правовое управление президента также высказало много замечаний», — сообщила «Парламентской газете» глава Комитета Галина Хованская

В заключении комитета, которое есть в распоряжении «Парламентской газеты», указано, что вопросы обеспечения тишины в домах не входят в предмет ведения жилищного законодательства, а правила пользования жилыми помещениями уже прописаны в Гражданском кодексе. При этом «текст законопроекта содержит большое количество оценочных и некорректных формулировок», которые можно толковать по-разному.

Ещё одно замечание состоит в том, что в проекте речь идёт только о собственниках квартир, но не говорится об обязанностях собственников долей, членов семьи. Квартиры также могут находиться во владении государства, регионов или муниципалитетов. Кто будет отвечать за нанимателей в этом случае, в проекте не разъясняют.