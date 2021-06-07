В Москве появится жилой комплекс от Armani

Ранее компания выкупила у совладельца российского бизнеса "Стокманна" Якова Панченко права на 0,3 гектара и четыре здания площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Старомонетном переулке, включая главный дом усадьбы купца Ивана Масягина, построенный в 1818 году. Согласно проекту, выставленному на общественные обсуждения на сайте "Активный гражданин", объект культурного наследия планируется отреставрировать, а на самой площадке построить ЖК на 8 тысяч "квадратов". По данным компании Vos’hod, здесь будет 26 резиденций. Инвестиции в проект эксперты по недвижимости оценивают в 2–2,5 миллиарда рублей.