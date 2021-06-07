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В России построят первый жилой комплекс под брендом Armani

РИА Недвижимостьиещё 6
5 часов назад
Итальянский бред Armani стал партнером девелоперской компании Vos’hod по проекту элитного жилого комплекса в Старомонетном переулке на Якиманке в центре Москвы, сообщила газета "Ведомости".
В Москве появится жилой комплекс от Armani
Фото: Vos’hodVos’hod
Как написало издание, компании принадлежат эксклюзивные права на использование бренда Armani/Casa в проектах в сфере недвижимости в России. По данным "СПАРК-Интерфакса", летом прошлого года девелопер зарегистрировал за собой домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru.
По информации газеты, новый объект Vos’hod будет называться Armani/Casa Moscow Residences. Кроме того, итальянская компания разработает для проекта дизайн резиденций и общественных зон.
Ранее компания выкупила у совладельца российского бизнеса "Стокманна" Якова Панченко права на 0,3 гектара и четыре здания площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Старомонетном переулке, включая главный дом усадьбы купца Ивана Масягина, построенный в 1818 году. Согласно проекту, выставленному на общественные обсуждения на сайте "Активный гражданин", объект культурного наследия планируется отреставрировать, а на самой площадке построить ЖК на 8 тысяч "квадратов". По данным компании Vos’hod, здесь будет 26 резиденций. Инвестиции в проект эксперты по недвижимости оценивают в 2–2,5 миллиарда рублей.
Vos'hod – девелопер, созданный компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I) для реализации проектов в сегменте элитной жилой и многофункциональной недвижимости. Первый проект компании - реновация Центрального телеграфа на Тверской улице в качестве fee-девелопера. RT&I в 2018 году получила контроль над О1 Properties – одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве, ранее входившим в O1 Group Бориса Минца. Связанное с O1 Properties ООО "Центральный телеграф" в 2019 году выкупило у "Ростелекома" основной объем исторического здания Центрального телеграфа, а затем приобрело оставшиеся в нем помещения у Минкомсвязи и Промсвязьбанка.
Недвижимость,Центральный телеграф,Минкомсвязи РФ,Промсвязьбанк,Ведомости,
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