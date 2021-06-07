Ozon запустил продажи квартир через маркетплейс

Ozon и застройщик ГК «Кортрос» запустили возможность платного бронирования квартир через маркетплейс. Взамен клиент получит кешбэк для покупок на Ozon в размере 25% от стоимости брони, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Фото: Ozon Ozon

Витрина с квартирами доступна на «Ozon Услуги». На старте проекта пользователи могут сделать выбор из 30 эксклюзивных квартир в московских жилых комплексах бизнес-класса — Headliner, iLove и Bauman House.

Стоимость недвижимости варьируется от 18 до 46 млн рублей, это дешевле, чем в собственных каналах продаж «Кортрос», уверяют в Ozon.

Партнеры разработали схему продаж недвижимости, отличную от традиционной модели классифайда. Ozon будет продавать платное бронирование квартиры, которое в среднем равно 2% от ее стоимости и учитывается застройщиком как депозит. Эта сумма и будет заработком Ozon. При этом 25% от цены брони площадка зачислит покупателю в виде баллов Ozon, которые можно потратить на маркетплейсе (кешбэк может превышать 100 тысяч баллов на покупки).

Для проекта с «Кортрос» Ozon разработал карточки товаров, оптимизированные для покупки недвижимости. В них встроены видеообзоры квартиры, панорамные фотографии и схемы планировки. При бронировании квартиры клиенты клиенты Ozon смогут связаться с застройщиком и задать вопросы в онлайн-чате в карточке товара.

После бронирования закрытие сделки происходит напрямую с застройщиком. Квартиру можно также купить в ипотеку. На представленные на Ozon квартиры действуют все актуальные условия по ипотеке от застройщика.