Не шуми: владельцам квартир готовят новый штраф

Госдума собирается рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание для собственников квартир, сдающих их шумным арендаторам. Об этом пишет «Парламентская газета».

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Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента, дополняет Жилищный кодекс статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах». Статья предусматривает, что собственники жилья должны следить за соблюдением квартирантами правила проживания в доме.

«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение», — пояснил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Инициатива, в целом одобренная думским комитетом по жилищной политике и ЖКХ, предусматривает штраф для хозяина квартиры, если жильцы систематически нарушают режим тишины, правила пожарной и санитарной безопасности. Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время такой ответственности не предусматривается.

Хозяин жилья также будет нести солидарную ответственность перед соседями за порчу их имущества. При этом в документе не уточняется, кто именно будет платить, если квартира находится в долевой собственности или во владении государства, регионов или муниципалитетов.

Также комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в своем отзыве указал, что «текст законопроекта содержит большое количество оценочных и некорректных формулировок», которые можно толковать по-разному, и отметил необходимость его доработки.