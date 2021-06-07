Не шуми: владельцам квартир готовят новый штраф

Госдума
собирается рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание для собственников квартир, сдающих их шумным арендаторам. Об этом пишет
«Парламентская газета».
Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента, дополняет Жилищный кодекс статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах». Статья предусматривает, что собственники жилья должны следить за соблюдением квартирантами правила проживания в доме.
«Собственник должен отвечать за происходящее в тех помещениях, которые он сдает. Если наниматель нарушает правила проживания, соседи смогут пожаловаться хозяину, который заставит жильца соблюдать тишину или расторгнет с ним договор аренды и потребует освободить помещение», — пояснил соавтор документа, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Инициатива, в целом одобренная думским комитетом по жилищной политике и ЖКХ, предусматривает штраф для хозяина квартиры, если жильцы систематически нарушают режим тишины, правила пожарной и санитарной безопасности. Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время такой ответственности не предусматривается.
Хозяин жилья также будет нести солидарную ответственность перед соседями за порчу их имущества. При этом в документе не уточняется, кто именно будет платить, если квартира находится в долевой собственности или во владении государства, регионов или муниципалитетов.
Также комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в своем отзыве указал, что «текст законопроекта содержит большое количество оценочных и некорректных формулировок», которые можно толковать по-разному, и отметил необходимость его доработки.
Ранее в России предложили ввести налог для владельцев нескольких квартир. При этом, по данным агентства ЦИАН
, в крупный российских городах перестали расти цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир.