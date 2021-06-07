От 20 до 50 тысяч: за что могут наказать дачников

Российских дачников могут оштрафовать за нарушение правил благоустройства участка.

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Как сообщает Deita.ru, вырытый в неположенном месте котлован под уличный туалет, баню или сарай, может быть расценен как нарушение санитарных правил и порчу верхнего плодородного слоя земли.

За подобное нарушение, согласно статье 8.6 «Порча земли» Кодекса об административных нарушениях, дачникам грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Гораздо более серьезное наказание может быть назначено тем, кто не выполняет обязанности по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (статья 8.7 КоАП). Нарушителей могут оштрафовать на сумму от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

5 июня юрист Анна Пойлова в беседе с РИА «Новости» напомнила о штрафах за незаконные захоронения домашних животных, в том числе и на собственных земельных участках.

Тело умершего животного относится к биологическим отходам. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет административную ответственность, наложение штрафа от 4 до 10 тысяч рублей.