От 20 до 50 тысяч: за что могут наказать дачников

Российских дачников могут оштрафовать за нарушение правил благоустройства участка.
Как сообщает
Deita.ru, вырытый в неположенном месте котлован под уличный туалет, баню или сарай, может быть расценен как нарушение санитарных правил и порчу верхнего плодородного слоя земли.
За подобное нарушение, согласно статье 8.6 «Порча земли» Кодекса об административных нарушениях, дачникам грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Гораздо более серьезное наказание может быть назначено тем, кто не выполняет обязанности по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (статья 8.7 КоАП). Нарушителей могут оштрафовать на сумму от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.
5 июня юрист Анна Пойлова в беседе с РИА «Новости» напомнила
о штрафах за незаконные захоронения домашних животных, в том числе и на собственных земельных участках.
Тело умершего животного относится к биологическим отходам. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет административную ответственность, наложение штрафа от 4 до 10 тысяч рублей.
По закону трупы животных необходимо кремировать, обеззараживать в биотермических ямах или в исключительных случаях захоранивать в специально отведенных местах. При этом размер питомца на выбор типа захоронения не влияет.