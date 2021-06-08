«Форма и пространство». Каким будет дом от Armani в Москве?

«Можно сравнить с проектом на Большой Никитской улице, там тоже довольно сильный бренд — Bulgari. То, что именно за счет бренда есть какие-то десятки процентов в цене квадратного метра, на мой взгляд, довольно дискуссионный аспект, потому что в любом случае этот проект на таком месте и так стоил бы достаточно дорого. Поэтому я думаю, что здесь есть такая синергия: это и бренду интересно, и владельцам этого земельного участка тоже интересно привлечь внимание к своему проекту, потому что рынок московской элитной недвижимости так или иначе остается очень высококонкурентным, число людей, которые готовы покупать недвижимость за 2 млн рублей за квадратный метр, крайне ограничено, поэтому надо постоянно придумывать какие-то новые «фишки».
«Это простые, минималистические формы, достаточно неяркие пастельные тона, качество, форма и пространство — это то, что отличает Armani от других стилей. Группа Armani занимается не только одеждой, которую мы хорошо знаем, она делает и много мебели, много отелей, управляет отелями, ресторанами и знает в этом толк. Поэтому, если там будет насыщение, в том числе какой-то клуб, ресторан, что делает дом более клубным, я думаю, что это будет также востребовано, и услуги, которые могут быть оказаны на самом высочайшем уровне, тоже будут востребованы».