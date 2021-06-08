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«Качество, форма и пространство». Каким будет первый дом от Armani в Москве?

BFM.RU
3 часа назад
В Москве появится первый дом от Armani, сообщают «Ведомости». Дизайном помещений в новом элитном жилом комплексе на Якиманке займется компания известного итальянского модельера. О совместной работе с Armani/Casa договорился девелопер Vos’hod. Размер инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей, а выручка от продажи — до 6 млрд.
«Форма и пространство». Каким будет дом от Armani в Москве?
Фото: ТАССТАСС
Эксперты отмечают, что работа с такими партнерами, как компания Armani, увеличивает стоимость жилья. Но такая «фишка» привлечет и дополнительное внимание покупателей, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН
«Можно сравнить с проектом на Большой Никитской улице, там тоже довольно сильный бренд — Bulgari. То, что именно за счет бренда есть какие-то десятки процентов в цене квадратного метра, на мой взгляд, довольно дискуссионный аспект, потому что в любом случае этот проект на таком месте и так стоил бы достаточно дорого. Поэтому я думаю, что здесь есть такая синергия: это и бренду интересно, и владельцам этого земельного участка тоже интересно привлечь внимание к своему проекту, потому что рынок московской элитной недвижимости так или иначе остается очень высококонкурентным, число людей, которые готовы покупать недвижимость за 2 млн рублей за квадратный метр, крайне ограничено, поэтому надо постоянно придумывать какие-то новые «фишки».
По оценке Алексея Попова, квартиры в доме с дизайном от Armani могут продаваться по полтора миллиона рублей за квадратный метр. Это стандартная цена на «элитку» в районе Якиманки.
Armani/Casa давно и успешно занимается дизайном интерьеров и производством мебели и текстиля. Среди ее заказчиков — частные резиденции в Риме и Сен-Тропе, высотки в Мумбае и Тель-Авиве. О стиле Armani рассказывает управляющий партнер агентства элитной недвижимости Webster Константин Ковалев.
Константин Ковалев, управляющий партнер агентства элитной недвижимости Webster
«Это простые, минималистические формы, достаточно неяркие пастельные тона, качество, форма и пространство — это то, что отличает Armani от других стилей. Группа Armani занимается не только одеждой, которую мы хорошо знаем, она делает и много мебели, много отелей, управляет отелями, ресторанами и знает в этом толк. Поэтому, если там будет насыщение, в том числе какой-то клуб, ресторан, что делает дом более клубным, я думаю, что это будет также востребовано, и услуги, которые могут быть оказаны на самом высочайшем уровне, тоже будут востребованы».
Девелопер Vos’hod был создан в прошлом году кипрским офшором, владеющим крупным игроком на рынке московской офисной недвижимости O1 Properties. Последний — один из крупнейших владельцев офисов класса А в столице. В портфеле компании 12 бизнес-центров, в том числе «Белая площадь». А недавно были куплены помещения в здании Центрального телеграфа, которое, как ожидается, перестроят под бизнес-центр.
Недвижимость,Константин Ковалев,Алексей Попов,Центральный телеграф,Ведомости,
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