Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в полтора раза

Российская Газета
2 часа назад
Спрос на элитные и премиальные новостройки в Москве вырос в первом квартале этого года на 48% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Число сделок в этом сегменте рынка увеличилось заметно сильнее, чем спрос на первичные квартиры комфорт и бизнес-класса.
Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в 1,5 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К таким выводам пришли аналитики компании "Метриум". По их данным, за первые три месяца этого года застройщики элитных и премиальных домов заключили почти 730 сделок на общую сумму 42 миллиарда рублей. В январе-марте прошлого года сделок было всего 493.
При этом цены на элитное и премиальное жилье тоже выросли. В классе премиальных новостроек сумма средней сделки увеличилась с 48,1 до 55,4 миллиона рублей или на 13%. А в элитном сегменте рост и вовсе двукратный - с 59,4 до 125,2 миллиона рублей. Впрочем, среди элитных новостроек гораздо меньше предложение и число сделок - всего 34 в январе-марте этого года.
Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители