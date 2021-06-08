Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в 1,5 раза

Спрос на элитные и премиальные новостройки в Москве вырос в первом квартале этого года на 48% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Число сделок в этом сегменте рынка увеличилось заметно сильнее, чем спрос на первичные квартиры комфорт и бизнес-класса.

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К таким выводам пришли аналитики компании "Метриум". По их данным, за первые три месяца этого года застройщики элитных и премиальных домов заключили почти 730 сделок на общую сумму 42 миллиарда рублей. В январе-марте прошлого года сделок было всего 493.