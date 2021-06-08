Рост на 20%: что произошло с рынком частных домов в Крыму

В мае спрос на покупку загородной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма увеличился на 20–22% по отношению к аналогичному времени прошлого года. Стоимость частных домов в этих регионах поднялась также существенно. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».
Как отмечается, стоимость частных домов в Краснодарском крае повысилась на 27%, до 3,8 млн рублей за объект, в Крыму — на 20%, до 4,2 млн рублей. Что касается спроса, то он увеличился на 20–22%.
Аналитики придерживаются мнения, что рост спроса обусловлен пандемией. Среди прочих факторов, по их мнению, - удалённый формат работы, из-за которого спрос на приморские дома не снижается.
Также сообщается, что динамику поддерживает неопределённость в вопросе открытия зарубежных туристических направлений.
Введение моратория на возведение многоэтажек в Сочи и работа над генпланами крымских городов стали очень важными факторами в повышении спроса на частные дома.
Вместе с тем эксперты подчеркивают, что рынок малоэтажного строительства и в Краснодарском крае, и в Крыму недоукомплектован качественными ликвидными предложениями.
Как стало известно не так давно, спрос на съём жилья в Москве повысился в апреле в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2020 года, а в мае — в три раза. Вместе с тем предложения стало меньше, поскольку в апреле прошлого года примерно 20% квартирантов покинули съёмные квартиры в связи пандемией.