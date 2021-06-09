Эксперты предостерегли от покупки дешевой недвижимости в Крыму

Эксперты предостерегли от покупки дешевого жилья в Крыму. В июне на полуострове выставлены на продажу более 500 квартир стоимостью менее 2 млн рублей.

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Эксперты агентства недвижимости «Домус» перечислили риски, которые могут поджидать покупателей недорогой крымской недвижимости.

В Крыму распространена практика строительства домов «студийного типа» на землях под индивидуальное жилищное строительство. Такие дома могут быть не введены в эксплуатацию по признакам многоквартирного. Также покупатель рискует оказаться собственником не отдельного помещения, а лишь его части. К примеру, если в доме 16 студий, владелец будет считаться собственником 1/16 дома и 1/16 земельного участка.

Владельцы таких квартир могут столкнуться с проблемами, связанными с обслуживанием дома и коммуникациями, а также с нехваткой напряжения электричества и воды.

Эксперты также напомнили о необходимости изучения истории объекта недвижимости. Чтобы не потерять деньги при покупке квартиры, нужно удостовериться, что сделку не смогут оспорить.

«Конечно, лучше всего проверить документы у юридической компании или провести сделку через нотариуса, чтоб исключить любые риски, в том числе и в украинском правовом поле», - приводит слова экспертов "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что мошенники в сфере недвижимости часто использую поддельные документы - паспорта, завещания и т. д. Для проверки документов существуют специальные сервисы.