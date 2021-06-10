Кабмин поддержал ко II чтению законопроект о расширении полномочий Фонда дольщиков

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"Была проделана огромнейшая работа. Минстрой, правительство поддержали предлагаемые изменения. Мы оптимизируем и ускоряем работу Фонда дольщиков для того, чтобы они еще эффективнее могли заниматься историей, связанной с решением вопросов пострадавших граждан", - сказал Стасишин.

Законопроект, в частности, вносит изменения в работу Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). "Мы теперь будем видеть все многоквартирные дома, все индивидуальное жилищное строительство, которое строится на территории нашей страны, а не только те дома, где привлекаются средства граждан", - отметил замминистра. По его мнению, это позволит эффективнее планировать меры, направленные на достижение показателя нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья с 2030 года.

Еще одна норма касается проблемных объектов, которые невозможно достроить или продать, отметил гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев . Предполагается, что такой земельной участок не должен быть брошен, он должен быть благоустроен, либо на нем должно быть осуществлено альтернативное строительство, пояснил он.

Вместе с этим законодательная инициатива вводит технологии максимально эффективного восстановления прав граждан в Крыму и Севастополе, которых раньше не было, добавил Стасишин. "Из-за некоторых ограничений и особенности у нас крымчане были в уязвимом положении, поэтому сейчас мы исправили эту ситуацию", - сказал в свою очередь один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

Поправки ко второму чтению

По его словам, ко второму чтению была уточнена норма о предоставлении Фонду дольщиков права на привлечение средств дольщиков без счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением для исключения злоупотреблений. Еще одна поправка позволит дольщикам зарегистрировать право собственности или переход такого права на объект долевого строительства, даже если на земельной участок под этим домом наложен арест.

Законопроект также впервые обращается к проблемам обманутых участников долевого строительства, которые приобрели нежилые помещения. "Мы предлагаем, чтобы у регионов было право решать вопрос о нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, которые приобретались гражданами для ведения предпринимательской деятельности, и передавать такие помещения в случае такой возможности. Это очень важный шаг, его очень многие ждут", - сказал Николаев.

Он отметил, что таким образом законопроект даст возможность детально рассматривать каждый объект и не допускать к решению этого вопроса аффилированных граждан и компании недобросовестного застройщика.

О законопроекте

Инициированный группой депутатов во главе с Николаевым ( "Единая Россия" ) законопроект, который вносит поправки в закон об участии в долевом строительстве, был принят в первом чтении в мае. В частности, документ предполагает создание в Единой информационной системе жилищного строительства личных кабинетов субъектов РФ, региональных фондов, конкурсного управляющего, а также расширение перечня информации, которую необходимо размещать в системе. Законопроект также уточняет перечень оснований исключения из единого реестра проблемных объектов.

Кроме того, предусматривается при законодательных ограничениях для строительства на земельных участках, перешедших Фонду защиты прав дольщиков взамен выплаты гражданам возмещения, предоставление регионам права передавать фонду компенсационные земельные участки в аренду или безвозмездное пользование без конкурса. Вместе с этим Фонд дольщиков получит право контролировать исполнение обязательств перед обманутыми дольщиками, которые взяли на себя регионы без участия фонда.

В целом законопроект дает возможность Фонду дольщиков более оперативно осуществлять свои функции и содействует скорейшему восстановлению прав пострадавших граждан, подчеркнул на заседании Николаев.