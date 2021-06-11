Пиджак Эдуарда Лимонова продали за 1,7 млн рублей на аукционе Литфонда

На торгах аукционного дома «Литфонд» продали цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым
. Торги начинались с 380 000 рублей, но потом цена возросла в четыре раза и вещь ушла с молотка за 1,7 млн рублей. Пиджак с вышитыми инициалами «Э» и «Л» хорошо известен благодаря сохранившимся фотографиям. Лимонов сшил его из 114 лоскутков в 1972 году. До сих пор эта часть костюма хранилась в гардеробе друга ныне покойного писателя — художника и литератора Вагрича Бахчаняна. Как сообщили в «Литфонде», самого Лимонова в этом пиджаке можно увидеть на фотографии, сделанной в 1974 году. Там он изображён вместе со своей обнажённой женой, моделью Еленой Щаповой, с которой через Вену эмигрировал в США. Также на торгах 10 июня продали ряд автографов и рукописей из частной коллекции. Самыми дорогими оказались первый сборник стихов Осипа Мандельштама
«Камень» с автографом автора и большое письмо поэта Николая Гумилёва
художнику Мстиславу Фармаковскому. Оба лота ушли с молотка по цене 9,5 млн рублей за каждый. За ту же сумму продали письмо Николая Гумилёва, в котором поэт рассказывает о своей жизни в Париже в 1908 году. За 7,5 млн рублей на торгах купили рукопись неопубликованного стихотворения «Ракета» Бориса Пастернака
, адресованного Льву Каменеву
. Кроме того, на аукционе высоко оценили автографы и рукописи Исаака Бабеля
(проданы за 6 млн рублей), Михаила Кузмина
(5 млн рублей), Сергея Есенина
(5,5 млн рублей), Гавриила Державина (5,5 млн рублей) и Марины Цветаевой
(3,2 млн рублей). Эдуард Лимонов начал писать стихи в 1958 году. В 1974-м он уехал из СССР. В эмиграции вышел самый известный роман Лимонова — «Это я — Эдичка». Писатель печатался в эмигрантских изданиях: «Грани», «Время и мы», «Аполлон 77», «Эхо», «Континент», «Ковчег», «Синтаксис», «Мулета». В начале 1990-х Лимонов вернулся в Россию и основал Национал-большевистскую партию
(экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России). В 2010 году при его участии появилась партия «Другая Россия», которая не смогла пройти процедуру официальной регистрации. Писатель умер на 78-м году жизни 17 марта 2020 года. Фото: Instagram / litfund.ru Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .