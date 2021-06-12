Кто имеет право на бесплатное получение жилья в 2021 году

В 2021 году насчитывается около 140 категорий граждан, которые имеют право на получение жилья от государства, рассказывает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева

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Самая массовая - так называемые "очередники", которые встают на учет на получение жилья в муниципалитетах. Они имеют право получить жилье по договору социального найма, а позже приватизировать его. С 2005 года в очередь могут вставать только те, кто считается малоимущим. Кто относится к малоимущим - определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи (например, автомобили, дачи, яхты и пр.).

Чтобы встать в очередь на жилье, на каждого члена семьи должна приходиться жилплощадь меньше учетной нормы. Единой нормы по стране нет, ее устанавливает каждый муниципалитет. В Москве, к примеру, у будущего очередника должно быть менее 10 кв. м общей площади на члена семьи в отдельной квартире и менее 15 кв. м для жилья в коммуналке. В Кургане - менее 13 кв. м общей площади, в Красноярске - менее 12 кв. м. Уровень доходов и количество квадратных метров не должны превышать установленные пределы не только при постановке в очередь, но и к моменту, когда придет время получать жилье.

Чтобы встать в очередь, нужно подавать документы в свой муниципалитет. Если кто-то намеренно ухудшил жилищные условия, то его поставят в очередь не раньше, чем через пять лет после этого.

Помимо "обычных" очередников есть множество льготников, которые тоже имеют право на помощь государства с решением жилищного вопроса. Это, например, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры. Некоторым категориям выдают государственный жилищный сертификат на покупку квартиры, который покрывает большую часть ее стоимости. Среди них - вынужденные переселенцы, чернобыльцы, те, кто переезжает с Крайнего Севера или из закрывающихся городков.