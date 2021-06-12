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Названы россияне с правом на получение бесплатного жилья

News.ruиещё 1
4 часа назад
В России около 140 категорий граждан могут обратиться за бесплатным жильём к государству. Об этом «Российской газете» сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.
Россиянам напомнили о праве на бесплатное жилье
Фото: ТАССТАСС
Самой массовой категорией являются так называемые «очередники»: они становятся в очередь от муниципалитета на получение социального жилья, которое в дальнейшем могут приватизировать. Как правило, это малоимущие граждане, у которых соответствующий уровень дохода.
Также среди получателей квартир от государства есть дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, судьи, прокуроры и прочие категории.
Некоторые россияне, которым не положено жильё от властей, но у них есть определённые особые обстоятельства, например, вынужденные переселенцы — чернобыльцы, могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры.
Если бы банки выдавали ипотеку под 1–5% годовых, это было бы справедливо, считает 55% россиян. 21% россиян считает, что ипотека не должна превышать 1%. А 7% опрошенных согласны на 5–7% годовых.
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