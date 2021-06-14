В России подорожали новостройки

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В июне средняя стоимость за квадратный метр жилья в новостройке составила 97,4 тысяч рублей. Это значение выше на 2,1% по сравнению с началом мая. Относительно прошлого года стоимость одного "квадрата" недвижимости выросла на 26,4%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса по недвижимости ЦИАН.

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Издание пишет о том, что сильнее всего жилье подорожало в Омске, увеличившись на 7% за последний месяц. Также рост цен отмечается и на новостройки в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре. Цены за квартиру в московских новостройках варьируются от 258,3 тысяч рублей за "квадрат". Ценник в столице вырос на 1%, а вот в Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 4%, составив 178 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилплощади в новостройке.

что же касается покупательской активности на рынке первичной недвижимости, то она снижается. Такая динамика отмечается как в Москве, так и в Московской области. Местные жители все реже принимают участие и в долевом строительстве. Аналогичный спад фиксируется в Петербурге и Ленобласти.

Глава аналитического отдела ЦИАН Алексей Попов считает, что рост стоимости недвижимости обусловлен выводом в продажу более дорогих новостроек. Так, например, в Москве средняя стоимость жилья на этапе создания котлована под застройку оказалась выше, чем в готовых домах на вторичном рынке. Снижения стоимости пер ичных квартир не ожидается.

"Но замедление скорости индексации цен по отдельным комплексам на сжимающемся спросе вполне возможно", отметил Попов.

Эксперт добавил, что активность покупателей жилплощади почти вернулась к докоронавирусным показателям. На спрос повлияла льготная ипотека, которая прекращает свое действие с 1 июля.

Именно благодаря этому руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев ожидает затишья среди покупателей минимум на 1-1,5 месяца. "Этот период потребуется потенциальным покупателям, чтобы адаптироваться к новым условиям приобретения недвижимости", пояснил он.