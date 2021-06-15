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Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома в США

Lenta.ruиещё 2
30 минут назад
Основатель и глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США. До сих пор особняк сдавался в аренду.
Маск продаст свой последний дом в США
Фото: ReutersReuters
«Решил продать свой последний дом. Ему просто предстоит перейти в распоряжение большой семье, она будет жить там. Это особенное место», — написал Маск.
9 июня он заявлял, что избавился от всех своих домов, за исключением одного особняка в районе залива Сан-Франциско — он сдавался под проведение мероприятий.
Глава Tesla начал продавать свою недвижимость в США в мае 2020-го. Тогда в американской онлайн-базе Zillow появились объявления о реализации двух домов, принадлежащих предпринимателю. Впервые о намерении избавиться от всего имущества Маск сообщил в Twitter 1 мая прошлого года.
Недвижимость,Илон Маск,
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