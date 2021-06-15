Маск продаст свой последний дом в США

«Решил продать свой последний дом. Ему просто предстоит перейти в распоряжение большой семье, она будет жить там. Это особенное место», — написал Маск.
9 июня он заявлял, что избавился от всех своих домов, за исключением одного особняка в районе залива Сан-Франциско — он сдавался под проведение мероприятий.
Глава Tesla начал продавать свою недвижимость в США в мае 2020-го. Тогда в американской онлайн-базе Zillow появились объявления о реализации двух домов, принадлежащих предпринимателю. Впервые о намерении избавиться от всего имущества Маск сообщил в Twitter 1 мая прошлого года.