Россияне бросились скупать жилье в Лондоне

Весной этого года количество запросов на приобретение такой недвижимости увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank публикует РБК.

Аналитики отмечают, в основном клиенты покупают такие квартиры для себя или детей.

Сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете — от 2 миллионов фунтов стерлингов. В то же время застройщики готовы идти на уступки и предоставлять российским клиентам скидки в размере 10-15%.