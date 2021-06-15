Россияне бросились скупать жилье в Лондоне

Весной этого года количество запросов на приобретение такой недвижимости увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank публикует РБК.
Аналитики отмечают, в основном клиенты покупают такие квартиры для себя или детей.
Сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете — от 2 миллионов фунтов стерлингов. В то же время застройщики готовы идти на уступки и предоставлять российским клиентам скидки в размере 10-15%.
Прошлой весной аналитики компании сообщали, что российские миллионеры предпочитают вкладывать деньги в покупку жилья в Испании, США и Италии.