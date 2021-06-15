По его словам, в период введения ограничительных мер останавливались стройки, распускались рабочие. Затем подорожали строительные материалы. Сказалась и мировая инфляция: на зарубежную продукцию цены выросли в долларах.

Хуснуллин также напомнил, что льготную ипотеку для семей с детьми продлили до июля 2022 года. Решение об этом было принято в конце апреля. Теперь ипотеку можно будет взять под 7%. Ранее она выдавалась под 6,5 при инфляции 4%. Сейчас прогнозируется инфляция на уровне 5%.