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Риелторы спрогнозировали снижение стоимости нового жилья на 8%

Лера Букина
6 часов назад
В 2022 году средняя цена нового жилья может упасть на 5–8%. Об этом «Известиям» заявили участники рынка недвижимости.
Стоимость нового жилья снизится на 8%
Фото: ТАССТАСС
В период действия программы в новостройках около 20% квартир было куплено для их дальнейшей реализации, сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
В настоящее время в ряде проектов новостроек в крупных городах доля инвестиционных квартир оценивается в 20–30% от числа лотов у застройщика, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его словам, в ближайшие годы такая конкуренция может повлечь за собой спад продаж у девелоперов, если инвесторы начнут демпинговать и перетянут на себя часть платежеспособного спроса. Под наибольший удар могут попасть низколиквидные проекты. Их девелоперы будут вынуждены пойти на скидки. Цена квадратного метра в таких проектах может упасть на 5–10%, заявил эксперт.
Сейчас не наблюдается предпосылок для прямого снижения цен, однако индексация их точно замедлится, заявила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.
На рынке недвижимости в Москве повышается популярность квартир евроформата и студий, а в среднем площадь нового жилья экономкласса за год сократилась на 6 кв.м. Участники рынка связывают популярность квартир евроформата, которые отличает просторная кухня-гостинная и небольшие помещения для сна, с запросом покупателей на экономичное и эргономичное жилье.
Недвижимость,Андрей Колочинский,Сергей Зайцев,ЦИАН,газета "Известия",
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