Стоимость нового жилья снизится на 8%

На рынке недвижимости в Москве повышается популярность квартир евроформата и студий, а в среднем площадь нового жилья экономкласса за год сократилась на 6 кв.м. Участники рынка связывают популярность квартир евроформата, которые отличает просторная кухня-гостинная и небольшие помещения для сна, с запросом покупателей на экономичное и эргономичное жилье.