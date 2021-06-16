Стоимость нового жилья снизится на 8%

В настоящее время в ряде проектов новостроек в крупных городах доля инвестиционных квартир оценивается в 20–30% от числа лотов у застройщика, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский
. По его словам, в ближайшие годы такая конкуренция может повлечь за собой спад продаж у девелоперов, если инвесторы начнут демпинговать и перетянут на себя часть платежеспособного спроса. Под наибольший удар могут попасть низколиквидные проекты. Их девелоперы будут вынуждены пойти на скидки. Цена квадратного метра в таких проектах может упасть на 5–10%, заявил эксперт.