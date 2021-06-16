ВТБ: Выдача ипотеки в 2021 году побьет рекорд прошлого года

Согласно прогнозам ВТБ , объем выдачи ипотеки в 2021 году может побить рекорд 2020 года, когда жилищные кредиты составили 4,3 триллиона рублей. Об этом заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021.

Фото: ТАСС ТАСС

«Да, такие предпосылки есть. Уже в первом полугодии выдачи могут вырасти до 2,7 триллиона рублей. Это почти вдвое превышает результат первых шести месяцев прошлого года», – сообщил он.

Печатников подчеркнул, что господдержка, повышение ставок и ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом со стороны Центробанка повлияют на продажи ипотеки во втором полугодии.

Отмена господдержки в нынешнем виде, а также объективное повышение стоимости кредитов после повышения ключевой ставки могут отразиться на темпах выдачи, замедлив их, указал он. Однако, по словам Печатникова, это давление должно быть нивелировано за счет сезонного повышения спроса в конце года.

Что касается общего объема продаж ипотеки в России, то по итогам года он может превысить 5,4 триллиона рублей, считает зампред правления ВТБ.

Вместе с тем продажи ипотеки ВТБ за год впервые прирастут в пределах 30%, полагает Печатников.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня.