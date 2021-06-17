Счетная палата России выступила с предложением скорректировать программу льготной ипотеки в стране.

В частности, она рекомендовала выдавать такой кредит под покупку жилья только нуждающимся. Другой вариант — ввести ограничение на однократное использование программы одним покупателем жилья.

По мнению Счетной палаты, быстрый рост ипотеки в России может привести к новому кризису.

"По данным Банка России форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность",- отмечается в докладе с анализом реализации программы ипотечного жилья Счетной палаты.

Отмечается, что, по опыту других стран, первоначальный эффект повышения доступности ипотеки для граждан "в конечном счете может приводить к обратному эффекту". А именно — к снижению ценовой доступности жилья.

В частности, в 2020 году рост цен на первичном рынке жилья в России составил 12%. Счетная палата считает, что поддерживать доступность жилья должна не льготная ипотека, а устойчивый рост доходов россиян.