Дешевая ипотека скоро закончится

Фото: Денис Воронин/АГН Москва Денис Воронин/АГН Москва

Плюсы и минусы

Помимо рекордного роста жилищного кредитования в 2020 году и стимулирования покупок квартир, масштабная господдержка имела и побочный эффект: при недостаточном предложении в ряде регионов повышенный спрос привёл к росту стоимости жилья. За год цены на первичном рынке поднялись на 12 процентов.

Счётная плата на днях обнародовала отчёт, в котором критически осмыслила результативность господдержки рынка ипотечного кредитования и жилстроя. Согласно документу, в 2019-2020 годах из бюджета выделили на это 89 миллиардов рублей. В итоге в 2020 году выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, это абсолютный рекорд за всю историю рынка.

Задолженность по выданным на 1 января 2021 года ипотечным займам сегодня составляет 9,27 триллиона рублей. При этом многодетные семьи благодаря господдержке снизили свои долги в среднем на 30 процентов.

В СП отметили также, что поддержка стройотрасли в самый сложный период пандемии позволила предотвратить массовое банкротство застройщиков, обеспечить устойчивый спрос на строящиеся квартиры и сохранить темпы ввода жилья на уровне 2019 года — более 82 миллионов квадратных метров. Также это способствовало запуску с августа 2020 года строительства 26,4 миллиона квадратных метров нового жилья.

Что дальше

Теперь Счётная палата предложила Минфину скорректировать условия программы льготной ипотеки в случае её продления после 1 июля 2021 года. В частности, ориентировать льготу на россиян, которые более всего нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом выдавать такие кредиты лишь один раз.

СП считает нужным изменить условия семейной ипотеки, снизив ставки для семей, родивших третьего и последующих детей. Меру предлагается распространить на уже действующие ипотечные кредиты в рамках данной программы.

Кроме того, аудиторы предлагают применять в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и на сельских территориях альтернативные механизмы стимулирования улучшения жилищных условий. В том числе речь идёт о прямых субсидиях или грантах семьям на покупку, строительство, ремонт жилья, включая ИЖС.

На полпроцента больше

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с повышением ставки до семи процентов, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере трёх миллионов рублей.

В развитие важной темы Минфин уже подготовил проект постановления Правительства, в котором, помимо изменения льготной ставки, предлагается распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребёнком. Проект документа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по этой программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.

«В период пандемии государством оказана существенная поддержка как строительной отрасли, так и граждан. По итогам 2020 года, около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ, из них 75% — по льготной ипотеке под 6,5%. Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми. Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жильё», — приводятся на сайте Минфина слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

Затраты бюджета в 2021-2024 годах на продление ипотеки под 7% в Минфине оценивают на уровне 40 млрд рублей, траты на модификацию семейной ипотеки при этом не превысят 49 млрд рублей.