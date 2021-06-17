Цены на недвижимость в Сочи за год подскочили на 20%

Резкое повышение интереса к отдыху и приобретению недвижимости в Сочи повлекло за собой годовой рост средних цен на жилье на 20% в рублях и на 10% в евро. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Prian.ru.

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Динамика отличается от той, что демонстрируют зарубежные Черноморские курорты. Там рост цен на лоты составил не более чем 5%.

В Сочи стоимость студий начинается от 30 тысяч (2,62 млн рублей) в удаленных от моря районах. Для сравнения: стоимость студий на массовом рынке Солнечного берега стартует от 12 тысяч (1,05 млн рублей), Бургаса — от 20 тысяч (1,74 млн рублей), Батуми — от 18 тысяч (1,6 млн рублей).

Вторичная недвижимость в Сочи является самой дорогой в России, не учитывая Московский регион, свидетельствуют данные ЦИАН.

Ситуация на рынке Сочи обострилась на фоне пандемии, полагает главный редактор Prian.ru Филипп Березин.

«Ажиотажный спрос на летний отдых на фоне закрытых границ сказался на ценах на российскую курортную недвижимость», - указал он.

По словам Березина, у ряда покупателей нет выбора в связи с ограничениями на покупку недвижимости за границей.