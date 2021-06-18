Дачную амнистию предложили сделать бессрочной

Росреестр предложил сделать упрощенный порядок оформления прав россиян на жилые, дачные и садовые дома бессрочным. Об этом сообщает ТАСС.

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В настоящее время дачная амнистия по таким объектам действует до 1 марта 2026 года, заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе онлайн-конференции для малого и среднего предпринимательства на площадке «Опоры России».

«У нас есть инициатива, предлагаем сделать бессрочной эту норму [о дачной амнистии]. Соответствующий законопроект в стадии согласования», - указал Бутовецкий.

По словам заместителя руководителя Росреестра, уже более 14 млн заявителей прибегли к дачной амнистии с 2006 года.

Дачная амнистия - упрощенный порядок оформления прав граждан на участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

Для домов в целях регистрации прав на них не нужно получать разрешение на строительство, на ввод в эксплуатацию и выполнение иных процедур.

Республика Дагестан, Иркутская область, Красноярский край, Волгоградская область и Республика Татарстан – регионы-лидеры по популярности дачной амнистии.

18 ноября 2020 года был принят закон о продлении дачной амнистии на пять лет - до 1 марта 2026 года.