Риелтор предостерегла от сдачи в аренду ипотечных квартир

Ипотечная квартира — это залоговая недвижимость. Именно поэтому при сдаче такого жилья в аренду могут возникнуть сложности, предостерегла заемщиков частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова. Соответствующая публикация размещена в Instagram- аккаунте специалиста.

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По словам Анисимовой, в первую очередь запрещена сдача в аренду залоговой квартиры без заключения договора. Нарушение этого правила может повлечь за собой административную ответственность.

«Если вскроется , что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно», — отметила риелтор.

И если это требование не выполнить вовремя, то залогового имущества можно лишиться в судебном порядке.

Банки имеют право проверять, сдается ли ипотечная квартира в аренду, предупредила эксперт.

«Важно! В кредитном договоре может прописываться запрет на аренду. Хорошо изучите бумаги, чтобы не совершить ошибку», — посоветовала Анисимова.

Если такой запрет есть в договоре, риелтор рекомендовала получить согласие банка или хотя бы уведомить его о намерении сдать недвижимость в аренду.

«Согласие хорошо бы получить даже в случае, если прямого запрета на это нет, — подчеркнула эксперт. — В договоре аренды обязательно указывается, что квартира находится в залоге. Лучше всего заключать сделку на год. Обычно банки устраивает такой короткий срок. Не забывайте вовремя платить с аренды налоги, и все будет хорошо».