150 650 рублей стоит 1 м² вторички в Сочи

Сочи стал лидером среди крупнейших российских городов по росту цен на вторичную недвижимость за три последних года, сообщили аналитики SRG. Средняя стоимость вторички в курортном городе находится практически на одном уровне с Санкт-Петербургом. Ранее эксперты сообщали, что средняя цена недвижимости в Сочи почти догнала московскую, тогда как срок окупаемости инвестиционных квартир достигает 16 лет.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости в Сочи выросла в мае 2021 года на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — до 150 650 рублей за 1 кв. м. Российский курорт стал лидером по росту цен в этом сегменте среди 50 крупнейших городов страны, отметил «Коммерсантъ».

В итоге сейчас, продав 1 кв. м в Москве, в Сочи можно купить лишь 1,7 кв. м жилья, указали аналитики. Это на 15,64% меньше, чем в мае 2018 года. Таким образом, рост цен на вторичку в черноморском городе казался заметно более выраженным, чем в столице. Москва расположилась на 12-м месте рейтинга — за три года показатель здесь вырос на 38,2% и составил 257 100 рублей за 1 кв. м.

Сочи за последние три года практически догнал Санкт-Петербург, где 1 кв. м вторичного жилья в среднем достиг отметки 151 000 рублей, увеличившись в цене на 41,2%. В целом стоимость жилья на вторичном рынке крупнейших российских городов выросла за отчётный период на 30% и составила 71 300 рублей за 1 кв м.

По словам гендиректора сочинской компании «Городской риэлторский центр» Юлии Усачевой, ключевым фактором, повлиявшим на ценообразование, оказалась пандемия коронавируса, на фоне которой подскочил спрос на курортную недвижимость. Она отметила, что на рынок вышло большое число инвесторов, и многие решили переехать ближе к морю.

Балашиха в топе

Второе место по росту стоимости вторичного жилья заняла подмосковная Балашиха. За три года вторичка подорожала в этом городе на 49,78% — до 125 100 рублей за 1 кв. м. В пятёрку лидеров также вошли:

Улан-Удэ (+46.8% — 64 800 рублей);

Казань (+45,9% — 95 900 рублей);

Калининград (+43,4% — 75 800 рублей).

Наименьшими темпами вторичное жильё подорожало в:

Ростове-на-Дону (+10,6% — 62 1000 рублей);

Кирове (+12,2% — 46 200 рублей);

Челябинске (+14,4% — 43 600 рублей).

В этих городах за 1 кв. м в Москве можно купить на 20–25% больше жилья, чем три года назад.

Сочи — как Москва

В апреле эксперты сообщили , что средняя цена недвижимости в Сочи за последние три месяца выросла на 30% — до 249 000 рублей за 1 кв. м, почти догнав Москву по этому показателю.