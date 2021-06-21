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В России предложили способ сделать жилье доступнее

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в беседе с РИА Новости предложил способ сделать жилье в стране более доступным.
Предложен способ сделать жилье в стране доступнее
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»
По мнению Сухова, главная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости. Желающих приобрести жилье россиян много, спрос есть, однако их возможности ограничены высокими ценами, которые растут в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости.
Поэтому, считает глава АКРА, для предотвращения колебаний спроса на рынке недвижимости необходимо поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для россиян, которые не могут сформировать первоначальный взнос на ипотеку.
Ранее аналитики экосистемы ВТБ «Метр квадратный» пришли к выводу, что в будущем выгодно приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке можно будет в 24 регионах России. Специалисты спрогнозировали, какой спрос на льготную ипотеку может возникнуть после 1 июля 2021 года, и проанализировали по регионам средний размер кредита на жилье в новостройках. Средний чек не превысил три миллиона рублей в 24 субъектах.
Недвижимость,Михаил Сухов,Банк ВТБ,РИА Новости,
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