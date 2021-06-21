Предложен способ сделать жилье в стране доступнее

По мнению Сухова, главная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости. Желающих приобрести жилье россиян много, спрос есть, однако их возможности ограничены высокими ценами, которые растут в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости.
Поэтому, считает глава АКРА, для предотвращения колебаний спроса на рынке недвижимости необходимо поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для россиян, которые не могут сформировать первоначальный взнос на ипотеку.