Предложен способ сделать жилье в стране доступнее

По мнению Сухова, главная проблема с доступностью жилья заключается не в недостатке количества льготных программ, а в недостаточных объемах строительства жилой недвижимости. Желающих приобрести жилье россиян много, спрос есть, однако их возможности ограничены высокими ценами, которые растут в том числе из-за дефицита на рынке недвижимости.