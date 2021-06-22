Себестоимость строительства жилья вырастет на 35%

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg ожидают роста себестоимости строительства жилья в России до конца 2021 года на 16-35% в зависимости от класса. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как отмечается, ключевые факторы роста себестоимости в разных классах жилья - ослабление российской валюты, что повлекло за собой удорожание импортируемых материалов, оборудования и запасных частей, подорожание основных локальных строительных материалов в связи с изменениями мировой конъюнктуры рынка, общее ускорение инфляции в России, рост спроса на жилье, а также нехватка рабочей силы.

«Согласно прогнозу экспертов компании, эти факторы продолжат оказывать влияние на себестоимость до конца 2021 года, что может отразиться на её росте по итогам 2021 года относительно начала года до 88 тысяч рублей (+16%) в классе С (эконом), до 139 тысяч рублей (+35%) в классе B (бизнес), и до 205 тысяч рублей (+22%) в классе А (элитное)», — сказано в сообщении.

Аналитики выяснили, что с конца 2020 года средняя себестоимость строительства жилья в классе А уже поднялась до 168 тысяч рублей за кв.м (+5%), в классе B был зафиксирован рост на 7% — до 103 тысяч рублей за кв.м. Что касается себестоимости строительства «квадрата» массового жилья, то она поднялась на 12%, до 76 тысяч рублей за кв.м.

Затраты на строительно-монтажные работы больше всего влияют на себестоимость, указали специалисты.

Согласно данным Росстата, стоимость стройматериалов в России в мае в сравнении с апрелем 2021 года выросла на 4,99%, с начала года рост достиг 12,07%. По отношению к маю 2020 года стройматериалы выросли в цене на 16,44%.