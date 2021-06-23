Льготная ипотека: цены на жилье продолжат расти

Несмотря на изменение параметров льготной ипотеки, стоимость жилья в России будет расти. Таким прогнозом поделились специалисты кредитного рейтингового агентства НКР, сообщает РИА Недвижимость.

Фото: ТАСС ТАСС

Эти корректировки повлияют на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос в рамках льготных программ останется на высоком уровне.

«Главные причины: доля кредитов меньше трех миллионов рублей в новых выдачах и так велика (более 50%, по оценкам НКР); спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жилье продолжат расти, хотя и медленнее», – говорится в сообщении.

Повышение цен на недвижимость умеренно позитивно повлияет на динамику выдач, так как будет и дальше повышаться средний чек. За период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года он уже вырос на 29%.

В будущем рост цен будет более сдержанным, но продолжится как минимум до конца года в связи с сохраняющимся превышением спроса над предложением жилья и устойчивым подорожанием стройматериалов, сообщили в НКР.

При этом, несмотря на замедление динамики сегмента во второй половине 2021 года, рынок обновит рекорд прошлого года. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6–4,8 триллиона рублей по итогам 2021 года против 4,4 триллиона рублей в 2020 году.