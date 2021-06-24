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Риелторы предупредили о резком скачке цен на аренду дач в России

Ura.Ru
2 часа назад
Стоимость аренды загородной недвижимости увеличилась наполовину. Об этом предупреждают участники рынка недвижимости.
Риелторы предупредили о резком скачке цен на аренду дач
Фото: ТАССТАСС
«Цены на аренду загородных домов выросли на 50% за год. Тенденцию зафиксировали еще в 2020-й пандемийный год, сейчас она усиливается из-за жары», — пишут «Известия». По словам ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова больше всего подорожали дачи на Черном море — в 3-4 раза.
В настоящее время средняя арендная ставка в Московской области 79 200 рублей в месяц, на втором месте — Самарская область (78 600 рублей). Дешевле всего снять дачу в Ростовской области (37 800 рублей), указали в компании «Циан. Загородная недвижимость».
«В ценовой политике арендный рынок Подмосковья сейчас конкурирует с Краснодарским краем. Работающие в дистанционном режиме люди по одной и той же цене предпочитают снять дом не в Московской области, а у моря, — рассказала изданию представитель компании Est-a-Tet Юлия Дымова.
Недвижимость,Александр Иванов,газета "Известия",
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