Риелторы предупредили о резком скачке цен на аренду дач

В настоящее время средняя арендная ставка в Московской области 79 200 рублей в месяц, на втором месте — Самарская область (78 600 рублей). Дешевле всего снять дачу в Ростовской области (37 800 рублей), указали в компании «Циан. Загородная недвижимость».