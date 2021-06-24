Риелторы предупредили о резком скачке цен на аренду дач

«Цены на аренду загородных домов выросли на 50% за год. Тенденцию зафиксировали еще в 2020-й пандемийный год, сейчас она усиливается из-за жары», — пишут «Известия». По словам ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова больше всего подорожали дачи на Черном море — в 3-4 раза.
«В ценовой политике арендный рынок Подмосковья сейчас конкурирует с Краснодарским краем. Работающие в дистанционном режиме люди по одной и той же цене предпочитают снять дом не в Московской области, а у моря, — рассказала изданию представитель компании Est-a-Tet Юлия Дымова.