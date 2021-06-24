Как не потерять дачный участок: эксперт рассказала об опасных ситуациях

Глава общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала журналистам, в каких случаях дачники могут потерять свои земельные участки.
Государство обладает правом изъятия у собственника земли, которой он не пользовался в течение трех лет.
Часто у владельцев таких заброшенных участков имеются долги, поэтому вначале им присылаются оповещения по поводу необходимости оплаты. При отсутствии ответа участок может быть куплен сторонним покупателем, сообщает «Вечерняя Москва»
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Как отметила Бурякова, изъять также могут нелегально захваченный участок. Однако если его никто не использует, то владелец может оформить ее в качестве прилегающей территории.
Другая возможная причина для изъятия участка — строительные работы, проходящие по его территории или идущие в непосредственной близости, сказала эксперт. В такой ситуации собственникам будут произведены компенсационные выплаты.
При этом сумма компенсация по участкам, которые состоят на учете, может достигать рыночных цен. В иной ситуации выплата будет по прежней инвентаризационной стоимости, которая значительно ниже, —уточнила Бурякова.
Ранее появилась информация, что за заросшие сорняками территории сельхозназначения россиянам могут грозить штрафные санкции. Ответственность предусматривается в соответствии с законом в том случае, если земля заросла сорными растениями наполовину и более.