Как не потерять дачный участок: эксперт рассказала об опасных ситуациях

Глава общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала журналистам, в каких случаях дачники могут потерять свои земельные участки.

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Государство обладает правом изъятия у собственника земли, которой он не пользовался в течение трех лет.

Часто у владельцев таких заброшенных участков имеются долги, поэтому вначале им присылаются оповещения по поводу необходимости оплаты. При отсутствии ответа участок может быть куплен сторонним покупателем, сообщает «Вечерняя Москва»

Как отметила Бурякова, изъять также могут нелегально захваченный участок. Однако если его никто не использует, то владелец может оформить ее в качестве прилегающей территории.

Другая возможная причина для изъятия участка — строительные работы, проходящие по его территории или идущие в непосредственной близости, сказала эксперт. В такой ситуации собственникам будут произведены компенсационные выплаты.

При этом сумма компенсация по участкам, которые состоят на учете, может достигать рыночных цен. В иной ситуации выплата будет по прежней инвентаризационной стоимости, которая значительно ниже, —уточнила Бурякова.