Хуснуллин призвал увеличивать ввод жилья в России

"Каждый год надо ставить задачу увеличивать объем ввода жилья на 5 миллионов квадратных метров. На четыре-пять процентов в год мы можем прирастать, я это говорю не просто так, а по цифрам о действующих разрешениях на строительство по многоквартирному жилью", — отметил он, выступая на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.
"Прошу пересмотреть ваши планы по вводу жилья на увеличение", — сказал Хуснуллин, обращаясь к губернаторам, присутствующим на семинаре.